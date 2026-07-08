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Emoții pentru absolvenții de gimnaziu: astăzi vor fi publicate rezultatele finale la Evaluarea Națională
Rezultate Evaluarea Națională/ Arhivă foto
Publicat8 iul. 2026, 08:24
Actualizat8 iul. 2026, 08:25
SursăRealitatea.Net
Emoțiile continuă pentru zeci de mii de absolvenți de gimnaziu și părinții lor. Ministerul Educației publică astăzi rezultatele finale la Evaluarea Națională 2026, după soluționarea contestațiilor, iar notele obținute vor stabili clasamentul final înaintea admiterii la liceu.
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