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Politica· 1 min citire
Șeful NATO susține atacurile SUA asupra Iranului: „Era absolut necesar”
Mark Rutte/Profimedia
Publicat8 iul. 2026, 10:21
Sursărealitatea.net
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri, la summitul Alianței desfășurat la Ankara, că recentele atacuri ale Statelor Unite asupra Iranului au fost „absolut necesare”, subliniind că Washingtonul trebuie să reacționeze cu fermitate.
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