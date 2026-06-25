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Selecționerul Franței Didier Deschamps ratează meciul cu Norvegia, după decesul mamei sale

Didier Deschamps

Didier Deschamps

Scris deStoica Marian
Publicat25 iun. 2026, 09:15
Sursărealitatea.net

Selecționerul naționalei Franței, Didier Deschamps, nu va fi prezent pe banca tehnică vineri, la ultimul meci al „cocoșilor galici” din Grupa I a Cupei Mondiale 2026, împotriva Norvegiei, după ce a aflat despre decesul mamei sale, a anunțat marți Federația Franceză de Fotbal.

„Didier Deschamps nu va putea fi pe banca de rezerve vineri pentru ultimul meci din Grupa I”, a transmis FFF într-un comunicat oficial.

„Antrenorul a avut experiența dureroasă de a afla în această dimineață de moartea mamei sale. El se va întoarce în Franța pentru a participa la înmormântare”, se mai arată în document.

Conducerea tehnică a echipei va fi preluată de antrenorul secund Guy Stephan, acesta urmând să coordoneze naționala deja calificată în optimile de finală.

Deschamps se va retrage la finalul acestui turneu, după 14 ani de mandat pe banca naționalei Franței. În această perioadă, „Les Bleus” au cucerit Cupa Mondială în 2018, au disputat finala Cupei Mondiale din 2022, pierdută la loviturile de departajare în fața Argentinei, și finala Euro 2016, câștigată de Portugalia.

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