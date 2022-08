Criza din energie este amplificată, cel puțin în România, de atacurile unor ONG-uri finanțate din afara țării care vor, cu orice preț, ca centralele care funcționează pe combustibili fosili să fie închise definitiv. Așa este și cazul Bankwatch, care a depus toate eforturile să oprească funcționarea Complexului Energetic Oltenia (CEO).

„Bankwatch este un ONG finanțat de statul german, care a blocat activitatea de la Cariera Roșia a Complexului Energetic Oltenia. Din fericire, instanța spune că nu a fost justificată suspendarea avizului de mediu. Acest ONG încearcă să blocheze orice inițiativă. Mi-a spus cineva că subansambele de la CEO sunt consumatoare mari de energie. Și înțelg că bagă în sistem, la CEZ, cu un preț, iar apoi îl răscumpără cu de 3 ori mai mult”, spune realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, Anca Alexadrescu.

Nicolae Ivaniși, jurnalist, publicist gorjean și președinte al Alternativei pentru Demnitate Națională (ADN) Gorj spune că termocentrala vinde energie ieftină și o cumpără extrem de scump.

„Termocentrala în sine este scutită de certificatele verzi, dar toate subansamblele funcționează pe energie, iar ele nu primesc energie la preț de producători, dar plătesc și 10 milioane de lei pe an, doar pe certificate verzi. Deci, vindem cu un 1 leu energie și o cumpărăm cu 5 lei. Am ajuns să plătim 600 de milioane de euro pe an pentru aceste certificate verzi. Așa camătărește statul român companiile din energie. Din banii aia, nu vine niciun leu la CEO pentru retehnologizare. Este o strategie militarizată, chiar și cu ONG-uri și cumpărătorii din sistem. E de necontestat totul. Bankwatch a avut procese pe bandă rulantă cu CEO. Ne-au împins pe buza prăpastiei și instanța a sesizat că trebuie debloca Cariera Roșia. La Cariera Roșia este cel mai ifetin. Blocarea unui grup al CEO înseamnă pierderi de 1 milion de lei pe oră. Domnul Virgil Popescu are strategii de adormire. Aștept o nouă mutare a sa prin care să ne dea șah”, a declarat Nicolae Ivăniși în emisiunea „Culisele Statului Paralel”.