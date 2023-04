Vești bune de la meteorologi pentru minivacanța de 1 mai. Temperaturile vor crește din nou după episoadele severe de ploaie. Directorul genera al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) Elena Mateescu a dezvăluit, vineri, la Realitatea PLUS, cum va fi vremea în acest weekend.

„Pe zona litoralului, o vreme in general frumoasa, mai ales incepand de duminica-luni, cand vremea va fi in usoara incalzire si vom avea maxime la scara intregii tari intre 14 pana la 22 grade, cu 16-18 grade in zona litoralului.

Ploi de scurta durata, posibil in zonele montane si submontane, dar pentru duminica, posibil in zonele mai joase de relief, doar in partea de vest si centru a tarii.