Un accident a avut loc, vineri dimineața, în Arad la urcare pe autostrada A1. Două mașini s-au ciocnit, iar una s-a răsturnat. Două persoane au fost rănite. a fața locului au ajuns pompierii și un echipaj SMURD Timișoara care au scos victimele din autoturisme și le-au transportat la spital.

„Un aradean de 22 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe Strada 3 din zona industriala, nu a respectat semnificatia indicatorului rutier “cedeaza trecerea”, patrunzand in intersectie, unde a intrat in coliziune cu o autoutilitara condusa de un barbat de 40 de ani, din Botfei. In urma evenimentului rutier a fost ranit grav barbatul de 40 de ani. Tanarul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, in cazul victimei fiind recoltate probe biologice.In cauza a fost întocmit un dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa„, au transmis reprezentantii IPJ Arad.

Sursa: Realitatea de Arad