Consiliul Judeţean Arad a dispus refacerea pe banii constructorului a lucrărilor la cel mai circulat drum judeţean, din cauza degradărilor apărute după reabilitare.

Preşedintele CJ Arad, Iustin Cionca, a anunțat că a solicitat constructorului drumului Arad-Şiria-Pâncota refacerea integrală a stratului de binder (de legătură), pe mai multe tronsoane.

Cionca a spus că în urma verificării lucrărilor şi a stadiului fizic de execuţie, specialiştii CJ Arad au constatat că pe tronsoanele Arad – Horia şi după ieşirea din localitatea Horia spre Şiria, unde este finalizat stratul de binder, au apărut degradări pe suprafeţe extinse, inclusiv pe zonele pe care s-au făcut deja reparaţii.

“Nu este în regulă faptul că apar asemenea probleme, cu atât mai mult cu cât este o lucrare nouă. Este inacceptabil ca stratul de legătură să fie sub forma unui şir de remedieri locale multiple. Am notificat constructorul şi i-am subliniat că are obligaţia să respecte cerinţele prevăzute de proiectul tehnic şi de caietul de sarcini. Am solicitat şi un grafic de lucrări privind remedierea acestor probleme. Această lucrare este vitală pentru sistemul rutier judeţean şi calitatea lucrărilor trebuie să fie ireproşabilă”, a spus Cionca.

Conducerea CJ Arad a solicitat prezenţa permanentă a laboratorului autorizat pe şantier pentru prelevarea de probe şi efectuarea testelor conform prevederilor din contract. Laboratorul va verifica inclusiv calitatea straturilor de fundaţie de pe zonele cu degradări.

Contractul cu firma care a câştigat licitaţia pentru reabilitarea DJ 709 pe sectorul Arad-Şiria-Pâncota a fost semnat la începutul lunii iunie. Lucrările se derulează pe o lungime de 30 kilometri şi costă 72 de milioane de lei.

Sursa: Realitatea de Arad