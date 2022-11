În urma acestuia a rezultat faptul că Municipiul Arad are de recuperat aproximativ două milioane de euro, sumă provenind din neplata taxelor și impozitelor locale aferente ultimilor 13 ani. Prin urmare, Primăria Arad a luat decizia de punere sub sechestru a imobilului până la recuperarea ultimului bănuț datorat de Asociaţia Naţională a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România (ANCCSR).

Călin Bibarț: „După lungi bătălii juridice s-a recunoscut dreptul lor de proprietate. Am spus atunci că dacă sunt proprietari atunci trebuie să-și platească taxele și impozitele locale, pentru că de mai bine de 30 de ani nu au plătit aproape nimic sau uneori maxim 27 de lei pe an. O bătaie de joc la dresa arădenilor! În tot acest timp au folosit respectiva clădire chiar în scopuri economice, închiriind-o. Au motivat de fiecare dată că nu sunt proprietari. Li s-a demonstrat că sunt proprietarii imobilului, i-am intabulat noi și am demarat controlul fiscal, în urma căruia a rezultat o datorie către municipalitate de aproape 2 milioane de euro, pe care am înscris-o ca ipotecă și am demarat executarea silită.

Ne așteptăm să conteste măsura. Indiferent de reacția pe care o vor avea dânșii, administrativ- juridic suntem dispuși să mergem mai departe. Această clădire este emblematică pentru orașul nostru și halul în care au adus-o se vede cu ochiul liber. Pe de altă parte, așa cum am mai spus, de-a lungul anilor nu au plătit nimic așa cum fiecare cetățean din municipiu plătește pentru proprietățile deținute. Ei nu au plătit nimic niciodată, iar acum se miră de ce sunt sumele mari datorate bugetului local.”