Administrația liberală a Aradului a început investiții în sistemul de sănătate arădean, fără precedent în ultimii patruzeci de ani, în mai multe direcții. Statistic vorbind, am cumpărat câte un aparat medical nou aproape în fiecare zi, în ultimii doi ani!

Prima direcție este a construcțiilor noi.

Am finalizat spitalul TBC, singurul din țară construit de la zero de un Consiliul Județean. Avem astăzi în lucru spitalul de Psihiatrie de la Căpâlnaș și Spitalul de Oncologie. Am obținut finanțare pentru un spital Matern-Pediatrie și un spital de Boli Infecțioase Adulți. Extindem Unitatea de Primiri Urgențe și Ambulatorul.

A doua direcție a fost investiția în Cardiologie, unde Aradul este pe primele locuri din țară ca număr de afecțiuni. Am cumpărat Laboratorul de Cardiologie Intervențională de la un investitor privat și am continuat să realizăm același tip de intervenții, dar cu costuri zero pentru pacienți, față de 10.000-15.000 lei înainte. În luna august am aprobat cumpărarea unor angiografe care vor permite acestui laborator să intervină pe arterele de la mâini și picioare, să scadă rata amputărilor. Laboratorul a fost inclus în luna august în Programul Național de Sănătate, deci intervențiile vor fi plătite din bugetul de stat. Și, nu în ultimul rând, este important să subliniez că din această toamnă, la Arad se vor realiza toate intervențiile pentru pacienții care au suferit infarct miocardic, deci nu vor mai trebui duși la Timișoara. Asta înseamnă, pentru unii dintre ei, că le crește șansa să scape cu viață!

A treia direcție este cea a profesionalizării cadrelor medicale. Am constatat din reacțiile arădenilor că oricât de mult s-ar investi în aparatură și condiții spitalicești, avem o mare problemă cu atitudinea unor cadre medicale. De aceea implementăm un proiect de 3 milioane de euro în resursa umană de la spital și am încredere că la finalul proiectului se va schimba în bine relația cadre medicale-pacienți.

A patra direcție este a modernizării secțiilor, prin cumpărarea de aparatură medicală. Am început cu Chirurgia de la fostul Spital Municipal, care astăzi este printre primele cinci din țară, ca dotări. La fel este și Spitalul TBC, unde prin aparatura cumpărată am redus perioada de diagnosticare a TBC de la câteva săptămâni la câteva ore.

Administrația liberală a Aradului a cumpărat, în ultimii doi ani, 510 aparate medicale noi și moderne. Cred că nu există astăzi nicio secție de spital care să nu fi beneficiat de aparatură modernă.

La secția de Cardiologie am cumpărat un ecograf similar cu cele folosite în Germania, care recunoaște boala de inimă în stadiul incipient, și care până acum exista doar în mediul privat. Acum e la Spitalul Județean și examinarea este gratuită!

La Oftalmologie am cumpărat aparate pentru operarea cataractei, ca și pentru acești pacienți operațiile, care în sistem privat costă aprox. 2000 lei/ochi, să fie gratuite.

Laboratorul de Anatomie Patologică de la Arad, cel care ajută medicii să diagnosticheze boala prin analize foarte sensibile, este astăzi al doilea cel mai modern din România. Și la secția de Dializă am înnoit întreaga aparatură, inclusiv fotoliile-pat, pentru că este important ca pacienții care ajung aici și sunt oricum într-o stare fizică și emoțională fragilă, să se simtă respectați.

Astăzi, la Arad, gratuit, în colaborare cu Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”, se realizează mamografiile pentru arădence, care înainte costau peste 1000 de lei în sistemul privat.

Dar probabil cele mai substanțiale investiții le-am făcut în cumpărarea unui RMN și a două computere tomograf. Ar fi nevoie chiar de mai multe, pentru că există liste de așteptare și nu mă miră, fiindcă pacienții economisesc câte 1500 de lei la aceste aparate din Spitalul Județean, față de același tip de analize în spitalele private.

Am investit și într-o linie de sterilizare modernă, care pe de o parte reduce timpul de sterilizare a instrumentelor cu peste o oră și jumătate, pe de altă parte crește gradul de siguranță în spital.

Nu în ultimul rând, aș dori să punctez schimbarea totală a Pediatriei, care astăzi este printre cele mai cochete din țară. A fost un proiect inițiat de Asociația „Cetatea Voluntarilor”, unde Consiliul Județean, mediul de afaceri, societatea civilă și Biserica au fost parteneri, să le putem oferi celor mai mici pacienți condiții de spitalizare cât mai puțin traumatizante. Astăzi, această secție arată ca o grădiniță frumoasă, după investiții care au durat aproape doi ani și care s-au mutat acum la Spitalul Matern.

Viziunea administrației liberale a Aradului a fost să creeze la Arad, prin investiții substanțiale, un sistem de sănătate publică eficient, unde pacientul să se simtă în siguranță. Avem în derulare proiecte de 97 de milioane de euro și continuăm să investim permanent în spital. Știu că există și nemulțumiri, pentru că oamenii, în situații limită, reacționează diferit. Dar schimbarea în bine la Spitalul Județean se vede cu ochiul liber. În următorii patru ani, când vom avea deja cinci spitale noi în județul Arad, construite de Consiliul Județean din fonduri europene și fonduri de la Guvern, sunt convins că Aradul va fi un centru medical competitiv cu oricare dintre centrele din vestul României sau din estul Ungariei. Pentru asta muncesc, împreună cu echipa PNL din administrația locală. Este un proiect și pentru municipiul Arad, dar și pentru fiecare locuitor din județ!

Declarație:

„Încă din 2016 m-am concentrat pe investițiile în sistemul de sănătate publică. Soția mea este medic, am părinți vârstnici, am înțeles cât de mare este nevoia pentru spitale bine dotate și cu condiții bune. Mulți arădeni sunt tentați să se trateze la Timișoara sau la Szeged și am considerat o prioritate a mandatului meu să modernizăm sistemul de sănătate publică din Arad astfel încât pacienții să aibă încredere mai mare în el.”

Comandat de PNL Arad, executat de SC Lexus Publicitate SRL, cod mandatar 21200012

Sursa: Realitatea de Arad