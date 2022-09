Locuitorii comunei Ghioroc vor avea posibilitatea de a solicita documentele de identitate direct de la sediul primăriei din comună, evitând astfel drumurile spre Lipova și timpul de așteptare.

„Este un proiect care s-a realizat prin eforturile comune ale domnului primar Corneliu Popi Morodan, ale doamnei director Cristina Vlad Oprean, cu sprijinul Consiliul Județean Arad, partenerul instituțional al administrației publice locale. Venim în întâmpinarea cetățenilor comunei, care trebuie să aibă la dispoziție servicii moderne și accesibile”, a declarat Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad.

Începând cu data de 05.09.2022, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor nou înființat în subordinea Consiliului Local al comunei Ghioroc își va începe activitatea de lucru cu publicul.

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al comunei Ghioroc va deservi pe linie de evidență a persoanelor, cetățenii domiciliați pe raza comunei Ghioroc (cu satele componente Ghioroc, Cuvin și Miniș), localități arondate până în prezent de Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al orașului Lipova.

Astfel, începând cu această dată, cetățenii care domiciliază pe raza acestei comune se vor prezenta la SPCLEP comuna Ghioroc, în vederea punerii în legalitate cu acte de identitate.

Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor al comunei Ghioroc devine cel de al 20-lea serviciu local de evidență a persoanelor care funcționează în județul Arad.

Corneliu Popi Morodan a subliniat importanța noului serviciu pentru comunitate: „Avem în comună două centre medicale, în care sunt internate persoane care au dificultăți în a se deplasa. Faptul că putem să întocmim actele de identitate aici, în Ghioroc, este un mare ajutor pentru ei și familiile lor”, a spus primarul.

Directorul Direcției Județene de Evidența persoanei, Cristina Vlad Oprean, a menționat faptul că angajații care vor lucra în noul serviciu au fost foarte bine pregătiți: „Cu siguranță, lucrurile vor funcționa perfect, pentru că am avut grijă să asigurăm cea mai bună instruire pentru funcționarii din acest serviciu. Este al 20-lea serviciu local de evidență a persoanei, pentru care am muncit foarte mult, ținând cont că solicitarea de înființare a fost depusă în anul 2019 și am prins și perioada de pandemie, care a îngreunat demersurile”.

Nu în ultimul rând, subprefectul Aradului, dr. Doru Sinaci, a evidențiat parcursul ascendent al comunei Ghioroc, realizările actualei administrații, precizând faptul că Ghioroc „are deja o mentalitate de oraș”.

Tot astăzi, în cadrul serviciului, s-a eliberat și prima carte de identitate. Beneficiarul a fost domnul Iosif Herbei, cetățean de onoare al comunei.

Sursa: Realitatea de Arad