Arădenii sunt invitați să participe un sondaj de opinie pe tema celor mai atractive obiective turistice din județ.

Sondajul a fost lansat de președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, pe contul său de Facebook.

„Ce are Aradul mai atractiv? Ce obiective arădene trebuie obligatoriu să includem în promovare, după părerea dvs., la Târgul Național de Turism, din februarie, de la București?”, a scris acesta.

Propunerile arădenilor vor fi luate în considerare când se va decide strategia de promovare a județului Arad, la Târgul Național de Turism, care se va desfășura in luna februarie la București.

In ultimii ani, Consiliul Județean Arad a pus tot mai mult accent pe dezvoltarea turismului, prin promovarea unui circuit al bisericilor de lemn, prin investiții in lacul de la Ghioroc – supranumit Litoralul Vestului, dar și in parcul de sculpturi de la Căsoaia și prin promovarea zonei regale Săvârșin

Sursa: Realitatea de Arad