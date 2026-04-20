Accident grav de muncă la o firmă din Timișoara: un angajat a fost prins sub un utilaj uriaș. Poliția a deschis dosar penal

Un bărbat de 47 de ani a fost rănit, luni dimineață, după ce a fost prins sub un strung, la o firmă din Timișoara. Incidentul a fost semnalat în jurul orei 8:40, printr-un apel la 112, iar la fața locului au ajuns rapid echipaje de intervenție.

Polițiștii au confirmat că este vorba despre un angajat care, în timp ce încerca să mute utilajul, a fost surprins și prins sub acesta, pe strada Vasile Gheorghevici.

Intervenție de urgență și transport la spital

Pentru salvarea bărbatului au fost mobilizate mai multe echipaje, inclusiv o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD cu medic. Victima a fost scoasă de sub utilaj și transportată la spital. Potrivit medicilor, era conștientă și cooperantă, însă a suferit mai multe traumatisme, conform presei locale.

După incident, polițiștii au deschis un dosar penal pentru nerespectarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă. Ancheta este în desfășurare, iar oamenii legii încearcă să stabilească exact cum s-a produs accidentul și dacă au fost respectate toate normele legale la locul de muncă.