Decizie bombă în cazul rapperului Wiz Khalifa, condamnat definitiv

Înalta Curte acceptă rejudecarea, dar a respins cererea de suspendare a executării pedepsei

Înalta Curte de Casație și Justiție a României a aproba, în principiu, cerea de rejudecare a dosarului raperului american Wiz Khalifa. Artistul a fost condamnat la închisoare cu executare de Curtea de Apel Constanța, pentru deținere de droguri de risc, în vederea consumului propriu.

Judecătorii au decis însă să respingă solicitarea de suspendare a executării pedepsei, ceea ce înseamnă că hotărârea Curții de Apel rămâne în vigoare până la finalizarea noului proces. Cauza a fost trimisă către un complet de trei judecători, cu termen stabilit pentru 7 mai 2026.Wiz Khalifa a fost trimis în judecată de DIICOT Constanța în 2025, după ce ar fi consumat cannabis pe scena unui festival din Costinești. Inițial, Tribunalul Constanța i-a aplicat o amendă penală, însă Curtea de Apel a transformat sancțiunea în nouă luni de închisoare cu executare.Decizia Înaltei Curți deschide calea unei noi analize a dosarului, însă nu schimbă, deocamdată, situația juridică a artistului, care rămâne sub efectul condamnării definitive.

