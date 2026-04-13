Donald Trump, prima reacție după blocada SUA în Ormuz: ”Nu putem lăsa o țară să șantajeze sau să stoarcă bani de la lume”

Donald Trump a ieșit cu o primă reacție după ce a intrat în vigoare blocada americană în Stâmtoarea Ormuz. Liderul de la Casa Albă dă de înțeles că forțează astfel Iranul să se întoarcă la masa negocierilor. Mai mult, președintele american amenință că scufundă navele iraniene de atac. Între timp, statele membre NATO refuză să se alăture acțiunii militare americane.

REPORTER: Domnule președinte, în ceea ce privește blocada navală, care este scopul final? Este acela de a forța Iranul să se întoarcă la masa negocierilor? Este acela de a deschide strâmtorile, astfel încât prețurile la benzină să scadă în cele din urmă?

DONALD TRUMP, președintele SUA: Poate toate acestea. Adică, ambele lucruri, cu siguranță, și mai mult. Nu putem lăsa o țară să șantajeze sau să stoarcă bani de la lume. Pentru că asta fac ei. De fapt, șantajează lumea. Nu vom permite asta.

DONALD TRUMP, președintele SUA: Noi nu folosim strâmtoarea. Nu avem nevoie de strâmtoare.

DONALD TRUMP, președintele SUA: Acum, s-ar putea foarte bine ca această problemă să fie rezolvată înainte de asta. Am fost sunați în această dimineață de oamenii potriviți, de persoanele potrivite. Și vor să ajungă la o înțelegere. Ar dori să ajungă la o înțelegere.

REPORTER: Domnule președinte, vă așteptați ca și alte țări să contribuie la acest efort de blocare a Iranului?

DONALD TRUMP, președintele SUA: Da, și alte țări vor face același lucru.

REPORTER: Care țări, domnule?

DONALD TRUMP, președintele SUA: Sincer, nu avem nevoie de alte țări. Dar ele și-au oferit ajutorul. Probabil vom face anunțul mâine.

REPORTER: A început blocada, domnule?

DONALD TRUMP, președintele SUA: Da, a început la ora 10.