Victorie pentru apicultorii români: inițiativa AUR pentru susținerea apicultorilor a trecut de votul Parlamentului

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a obținut miercuri, în ședința de plen a Camerei Deputaților, ajutorul pe care producătorii din sectorul apicol îl solicitau din partea statului român. Proiectul de lege privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru apicultori a trecut cu votul majorității deputaților.

Deputatul AUR Ionelia Priescu a susținut în plenul Camerei Deputaților că AUR va vota toate proiectele de lege care vin în sprijinul românilor, însă a avertizat că inițiativa legislativă UDMR aflată pe ordinea de zi a fost copiată literă cu literă după un proiect depus anul trecut de către grupul AUR.

„Proiectul pe care îl votăm astăzi, și v-am spus că ne bucurăm că îl votăm pentru că apicultorii români au acest ajutor pentru trei ani, a trecut cu o viteză amețitoare prin Senat și atunci când a ajuns în Camera Deputaților nu a fost dezbătut în nicio comisie parlamentară, ci a fost direct pus pe ordinea de zi în Camera Deputaților.

Este o încălcare flagrantă a procedurilor parlamentare și este un abuz. Suntem parlamentari și suntem oameni și suntem colegi. Haideți să ne respectăm munca și haideți să fim responsabili atunci când muncim în interesul cetățenilor”, a declarat deputatul AUR, Ionelia Priescu.

În ciuda acestei nedreptăți, parlamentarul AUR a subliniat că prioritatea partidului rămâne protejarea producătorilor autohtoni. Ajutorul de 15 euro propus de AUR reflectă întocmai cererile pe care apicultorii le-au susținut în consultările din ultimul an.

„Mă bucură că totuși am reușit să amendăm proiectul depus de colegii de la UDMR și am crescut suma de la 12 la 15 euro, pentru că 15 euro a fost o sumă stabilită cu cele mai mari asociații ale crescătorilor de albine din România”, a mai declarat Ionelia Priescu în fața plenului.

Prin această măsură, schema de ajutor de stat cu caracter temporar ce se va derula în perioada 2026-2028 va asigura un sprijin concret, adaptat nevoilor reale pe care le resimt crescătorii de albine.