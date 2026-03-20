Femeia din Arad care ținea zeci de câini în condiții precare, arestată preventiv: ce au descoperit anchetatorii

Autoritățile au arestat-o pe femeie din Arad care ținea zeci de câini în condiții precare, animalele fiind înfometate, lipsite de apă și adăpost și ajungând să se atace între ele. Drept urmare, doi câini au murit, iar alți doi au fost răniți,

Procurorii: 40 de câini schingiuiți prin înfometare și lipsă de îngrijire

Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad a anunțat punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva unei femei de 53 de ani din municipiul Arad, pentru uciderea animalelor cu intenție, schingiuirea acestora în formă continuată și rănirea cu intenție a animalelor.

„În fapt, s-a reținut că inculpata D.C.G., în perioada 10.02.2026–18.03.2026, în calitate de deținător de câini, aflându-se la imobilul din sat Mâsca, com. Șiria, jud. Arad, a schingiuit un număr de 40 exemplare canine, prin înfometare, lipsire de apă și condiții de adăpost corespunzătoare, în mod constant, constatându-se urme vizibile de inaniție (…) provocându-le acestora suferințe fizice și psihice inutile”, au transmis procurorii.

Potrivit anchetatorilor, miercuri femeia a ucis cu intenție doi câini, iar alți doi au fost răniți, tot ca urmare a neasigurării condițiilor minime de îngrijire.

Câinii vor fi relocați în adăposturi autorizate

Autoritățile au început procedurile pentru ca toți câinii găsiți pe proprietate să fie duși în adăposturi autorizate, unde să primească îngrijire adecvată.

Parchetul a sesizat judecătorul de drepturi și libertăți cu propunerea de arestare preventivă a femeii, iar instanța a admis solicitarea.