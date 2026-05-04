Decizie radicală într-un municipiu din România: Slobozia spune „stop” jocurilor de noroc. Ce rămâne permis

Consiliul Local din Slobozia a decis interzicerea activităților de jocuri de noroc pe raza municipiului, cu o singură excepție: cele organizate de Compania Națională „Loteria Română”.

Hotărârea a fost adoptată în unanimitate, potrivit primarului Alexandru Potor, și vizează eliminarea sălilor de jocuri de noroc din oraș, în încercarea de a reduce impactul acestui fenomen asupra comunității.

Edilul a explicat că măsura se aplică tuturor operatorilor privați, în timp ce activitățile desfășurate de Loteria Română, în calitate de unic operator de stat pentru anumite jocuri, vor putea continua.

„În şedinţa Consiliului Local din 30 aprilie a fost aprobată în unanimitate această dispoziţie de interzicere a organizării şi exploatării jocurilor de noroc pe teritoriul administrativ al municipiului Slobozia, cu excepţia jocurilor tradiţionale organizate de Loteria Română, care reprezintă monopol de stat.

Practic, doar acestea vor mai putea funcţiona pe raza UAT Slobozia, respectiv 6 din 49, loz în plic şi cele pe care le ştim de când eram mici. Sper ca această hotărâre să ducă la o însănătoşire a mediului urban şi să reprezinte o frână pentru cei care, din păcate, sunt afectaţi de acest viciu”, a declarat primarul pentru AGERPRES.

Decizia vine în contextul unor inițiative similare apărute și în alte orașe din țară, unde autoritățile locale încearcă să limiteze extinderea jocurilor de noroc și efectele sociale asociate.