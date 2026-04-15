Fetiță de 7 ani violată în repetate rânduri de concubinul mamei. Femeia știa și nu a intervenit!

O fetiță de 7 ani din localitatea Cărand, județul Arad, a fost violată și agresată sexual în mod repetat de concubinul mamei sale, un bărbat de 46 de ani, în perioada august 2024-decembrie 2025. Procurorii arată că mama știa despre abuzuri și totuși nu a luat nicio măsură pentru a-și proteja copilul.

O anchetă a Parchetului de pe lângă Judecătoria Ineu a scos la iveală un caz grav de abuz sexual asupra unui copil de numai 7 ani, comis în mod repetat de concubinul mamei, un bărbat de 46 de ani. Acesta este cercetat pentru viol asupra unui minor, în formă continuată, și agresiune sexuală asupra unui minor, în formă continuată.

Procurorii au deschis dosar penal și pe numele mamei, în vârstă de 42 de ani, pentru complicitate la agresiune sexuală asupra unui minor, în formă continuată, după ce au stabilit că femeia era la curent cu abuzurile, însă nu a intervenit.

„Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că inculpatul, în perioada august 2024 – decembrie 2025, în repetate rânduri, în imobilul în care locuia împreună cu fiica concubinei sale, având vârsta de 7 – 8 ani în perioada săvârșirii infracțiunilor, din loc. Cărand, jud. Arad, a întreținut cu aceasta raporturi sexuale și acte sexuale orale, prin constrângere. Totodată, în aceeași perioadă, atât în imobilul precizat mai sus, cât și cu ocazia efectuării unor concedii pe teritoriul țării, inculpatul, prin constrângere, a obligat-o pe victimă să efectueze comportamente de stimulare corporală asupra lui, precum și alte acte de natură sexuală”, se arată în comunicatul Parchetului.

Detalii șocante din anchetă: ce spun procurorii

Anchetatorii subliniază că mama victimei nu doar că știa despre abuzuri, dar a și surprins unele dintre faptele comise de concubinul ei. „În tot acest timp, concubina inculpatului, respectiv mama persoanei vătămate minore, deși avea cunoștință că inculpatul o constrângea pe victimă să efectueze comportamente de stimulare corporală asupra lui, chiar surprinzând unele acte materiale, nu a luat măsuri de protecție față de aceasta, întărindu-i inculpatului îndrăzneala și convingerea că nu va fi tras la răspundere pentru faptele sale”, au transmis procurorii.

Măsurile luate de autorități

Cei doi inculpați au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Totodată, procurorii au instituit un sechestru asigurător asupra tuturor bunurilor mobile și imobile ale celor doi, prezente și viitoare, până la concurența sumei de 150.000 de lei, "pentru a preveni ascunderea sau înstrăinarea acestora și pentru a garanta acoperirea prejudiciului și a cheltuielilor judiciare".

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și a răspunderii penale a inculpaților.