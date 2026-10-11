Fraudă la Târgul de Toamnă! Doi bărbați prinși când cereau bani în numele unei asociații fictive

Doi bărbați din județul Ialomița au fost amendați de jandarmii arădeni după ce au cerut bani participanților la Târgul de Toamnă, pretinzând că reprezintă o asociație umanitară.
Cei doi au fost depistați vineri seara, 9 octombrie, în jurul orei 19:00, de jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Arad, aflați în misiune de asigurare a ordinii publice la Târgul de Toamnă.
Bărbații abordau participanții la eveniment și trecătorii, solicitând donații pentru persoanele cu deficiențe de auz și copiii proveniți din familii defavorizate. Pentru a-i convinge pe oameni să le ofere bani, aceștia foloseau pancarte prin care susțineau că reprezintă o asociație umanitară.
În urma legitimării și a verificărilor, jandarmii au stabilit că bărbații nu reprezentau nicio asociație, iar informațiile prezentate pe pancarte erau false.
Cei doi au fost sancționați contravențional.
Reprezentanții Jandarmeriei le recomandă cetățenilor să verifice autenticitatea solicitărilor de donații, în special atunci când persoanele care cer bani nu pot prezenta documente care să ateste apartenența la o organizație umanitară.
Totodată, jandarmii îi îndeamnă pe cei care observă asemenea situații să sesizeze forțele de ordine.