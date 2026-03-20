Panică, în aer! Mai multe persoane, rănite după turbulențe în timpul unui zbor Delta Airlines Los Angeles–Sydney

Sursă: realitatea.net

Mai multe persoane au fost rănite vineri dimineață după ce un zbor al companiei Delta Airlines, pe ruta Los Angeles–Sydney, a fost afectat de turbulențe.

Incidentul a avut loc în timpul aterizării

Zborul Delta 41 „a întâmpinat turbulențe de scurtă durată” în timpul aterizării pe Aeroportul din Sydney, a declarat pentru BBC un purtător de cuvânt al companiei aeriene. Patru însoțitori de zbor au fost răniți în urma incidentului, relatează BBC.

Intervenția serviciilor medicale

Serviciul de Ambulanță din New South Wales a anunțat că a evaluat cinci pacienți și a transportat trei dintre ei la spital cu leziuni minore, precum dureri de spate și de cap. Vârstele celor afectați variau între 30 și 70 de ani.

Incidentul se înscrie într-o serie de episoade recente în care aeronave au fost afectate de turbulențe, experții avertizând că schimbările climatice reprezintă un factor major în creșterea frecvenței și intensității acestora.

Aterizare în siguranță la Sydney

Aeronava Airbus A350 transporta 245 de pasageri și 15 membri ai echipajului. Potrivit Delta, avionul a aterizat „în siguranță și normal” pe Aeroportul din Sydney la ora locală 06:48, vineri (19:48 GMT, joi). Serviciul de Ambulanță din NSW a precizat că a primit un apel cu doar trei minute înainte de aterizare, iar echipajele de urgență au așteptat aeronava pe pistă.

Ce sunt turbulențele severe

Turbulențele severe sunt definite ca situații în care mișcările ascendente și descendente ale avionului exercită o forță de peste 1,5 g asupra corpului, suficientă pentru a ridica o persoană din scaun dacă nu poartă centura de siguranță. Deși astfel de episoade par să fie în creștere, ele rămân rare: aproximativ 5.000 de incidente severe sunt raportate anual, din peste 35 de milioane de zboruri la nivel global.

Anul trecut, 25 de persoane au fost rănite pe un zbor Delta Airlines de la Salt Lake City la Amsterdam, după ce aeronava a întâlnit turbulențe „semnificative” la două ore de la decolare și a fost nevoită să aterizeze de urgență. În 2024, un zbor Singapore Airlines a trecut prin cinci secunde de turbulențe extreme, soldate cu un deces și zeci de răniți, în special printre pasagerii care nu purtau centura de siguranță.

Experții avertizează că, pe măsură ce schimbările climatice modifică condițiile atmosferice, turbulențele ar putea deveni mai frecvente și mai severe, din cauza variațiilor de temperatură și a modificărilor modelelor de vânt din atmosfera superioară.