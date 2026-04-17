Risc hidrologic ridicat: cod galben pe râuri din șapte județe, potrivit INHGA

Hidrologii au emis, vineri, o atenționare Cod galben de inundații și depășiri ale Cotelor de atenție, valabilă până la miezul nopții pe râuri din șapte județe. Atenționarea vine în condițiile în care, anterior, și meteorologii au emis o atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă între orele 12:00 și 21:00. În intervalul menționat sunt așteptate ploi torențiale, vânt și grindină.

Conform prognozei de specialitate emise vinderi de INHGA, având în vedere situația hidrometeorologică actuală și prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, între orele 15:00 - 00:00, se vor produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide, creșteri de debite și de niveluri, cu posibile depășiri ale Cotelor de atenție, pe râurile din bazinele hidrografice: Râul Negru - afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Cașin (județele: Covasna și Brașov), Bârsa (afluent al râului Olt) - județul Brașov, Râul Doamnei - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Argeș), Dâmbovița - bazin superior (județele: Argeș și Dâmbovița), Ialomița - bazin amonte S.H. Moroeni și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Moroeni - amonte S.H. Târgoviște (județele: Dâmbovița și Prahova), Prahova - bazin superior, Teleajen - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Prahova), Buzău - bazin amonte de Acumularea Siriu și afluenții aferenți sectorului aval de Acumularea Siriu - amonte S.H. Măgura (județele: Brașov, Covasna, Buzău și Prahova) și Putna - bazin amonte S.H. Colacu (județul Vrancea).



Hidrologii menționează că fenomenele prognozate se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mare pe unele râuri mici din județele: Brașov, Covasna și Vrancea.

Mai multe articole despre risc inundatii