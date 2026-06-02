Un clujean a fost condamnat la închisoare după ce și-a atacat fosta iubită cu trotineta electrică

Un bărbat din Cluj a fost condamnat în primă instanță la 3 ani și 4 luni de închisoare cu executare, după ce și-a agresat fosta parteneră în centrul orașului, la scurt timp după încheierea relației dintre cei doi.

Potrivit informațiilor din dosar, relația a durat aproximativ un an, însă femeia a decis să pună capăt legăturii din cauza comportamentului agresiv al partenerului. Decizia nu ar fi fost acceptată de acesta, iar conflictul a escaladat la câteva zile după despărțire.

Anchetatorii susțin că bărbatul a întâlnit-o întâmplător pe stradă și a încercat să vorbească cu ea. După ce femeia a refuzat dialogul și s-a îndepărtat, acesta ar fi intrat intenționat cu trotineta electrică în ea.

Speriată, victima a încercat să fugă, însă agresorul ar fi urmărit-o, ajungând-o din urmă. Procurorii afirmă că femeia a fost imobilizată, lovită și deposedată de telefonul mobil. Incidentul s-ar fi încheiat doar după intervenția unor trecători care au observat scena.

Întreaga agresiune a fost surprinsă de camerele de supraveghere din zonă, imaginile fiind folosite ca probe în cadrul anchetei. Ulterior, victima a obținut și un ordin de protecție împotriva fostului partener.

Instanța a ținut cont și de antecedentele penale ale inculpatului, care mai fusese condamnat în trecut pentru alte fapte, inclusiv pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Bărbatul a fost găsit vinovat pentru tâlhărie, lovire și alte violențe, primind o pedeapsă de 3 ani și 4 luni de închisoare cu executare. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.