Un fragment de dronă a fost descoperit pe plaja din Eforie Nord. Autoritățile verifică proveniența
Alertă drone Eforie Nord
Un fragment de dronă a fost găsit joi pe plaja din Eforie Nord, iar autoritățile urmează să ridice obiectul și să stabilească de unde provine.
Potrivit unor surse locale, bucata de dronă a fost observată pe plajă, iar zona a intrat în atenția autorităților, care vor face verificări pentru a afla dacă fragmentul are legătură cu incidentele similare descoperite în ultimele luni pe litoral.
Mai multe fragmente au fost găsite în ultimele luni pe litoral
Nu este primul astfel de caz înregistrat în acest an pe litoralul românesc. În urmă cu două săptămâni, o bucată de metal cu inscripții chirilice a fost găsită pe plaja din Vama Veche.
„În ziua de 8 mai 2026, în urma unui apel 112, poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au identificat pe plaja din zona localităţii Vama Veche, o bucată de metal cu inscripţii chirilice”, transmitea atunci Garda de Coastă.
De asemenea, de la începutul anului, alte fragmente de dronă au mai fost descoperite și pe plajele din Mamaia și Tuzla.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 17:23 - Dogioiu refuză să comenteze prezența lui Bolojan la controversata nuntă a lui Abrudean: „Nu s-a dus să inaugureze sau să valideze acel loc”
- 17:20 - Nicușor Dan reacționează în scandalul legii ONG-urilor și cere dezbateri cu societatea civilă
- 15:50 - Anca Alexandrescu: „Pentru banii cheltuiți în pandemie trebuie întrebat Orban!”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Arad și pe Google News