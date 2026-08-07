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Actualitate· 2 min citire
Vijelii extreme în țară și temperaturi de foc. La ce să ne așteptăm în orele următoare: noile date de la ANM
Prognoza meteo ANM
Publicat7 aug. 2026, 08:38
Sursărealitatea.net
Valul de căldură persistă în România, cu temperaturi ridicate în mai multe zone ale țării. Meteorologii anunță însă și perioade de instabilitate atmosferică, iar în unele regiuni sunt așteptate furtuni violente.
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