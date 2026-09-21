Călin Georgescu ridicat de procurorii DIICOT. Fostul candidat la Cotroceni, cercetat într-un dosar de înșelăciune cu prejudiciu de peste un milion de euro

Scris de Catalina Anghel Publicat: 21 sept. 2026, 07:31

Procurorii DIICOT au ridicat, luni dimineață, pe Călin Georgescu, alături de omul de afaceri Ionel Rusen și de un cetățean italian. Cei trei sunt suspectați că au constituit un grup infracțional organizat prin care ar fi păcălit o persoană interesată să obțină o finanțare de șase milioane de euro, prejudiciul estimat de anchetatori depășind 1,1 milioane de euro. În acest moment se desfășoară cinci percheziții, printre care una la locuința fostului candidat la prezidențiale.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre calin georgescu