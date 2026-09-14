Datoria SUA trece de 40.000 de miliarde de dolari. Washingtonul riscă să se împrumute pentru plata dobânzilor

Statele Unite se apropie de un punct critic în privința finanțelor publice, după ce datoria guvernamentală a depășit 40.000 de miliarde de dolari, iar costurile cu dobânzile au crescut puternic.
Dacă actuala evoluție continuă, Washingtonul ar putea ajunge să contracteze noi împrumuturi inclusiv pentru plata dobânzilor la datoria existentă, ceea ce ar amplifica presiunea asupra bugetului federal.
Costurile de finanțare cresc
Randamentele obligațiunilor americane pe termen lung au urcat la niveluri care nu au mai fost întâlnite de mulți ani. Titlurile de Trezorerie pe 30 de ani au ajuns recent la un randament de aproximativ 5,25%, mult peste nivelul de 1,67% înregistrat la finalul lui 2021.
Creșterea randamentelor înseamnă că statul american trebuie să plătească mai mult pentru banii pe care îi împrumută. Presiunea vine într-un moment în care deficitul bugetar rămâne ridicat, iar necesarul de finanțare al guvernului continuă să crească.
Dobânzile consumă tot mai mult din buget
Trezoreria SUA folosește în prezent aproximativ 20% din veniturile guvernamentale pentru plata dobânzilor. În același timp, programele obligatorii precum Social Security, Medicare și Medicaid au generat în 2025 cheltuieli de aproximativ 4.200 de miliarde de dolari, față de venituri totale de circa 5.200 de miliarde.
Diferența dintre venituri și cheltuieli limitează spațiul de manevră al administrației americane. Fără modificări fiscale importante, statul va avea nevoie de finanțare suplimentară pentru a acoperi atât deficitul, cât și costurile tot mai mari ale datoriei.
Datoria poate intra într-o spirală
Un scenariu urmărit cu atenție de economiști este apariția unei spirale a datoriei. Dobânzile mai mari cresc necesarul de finanțare, iar împrumuturile suplimentare pot majora, la rândul lor, valoarea datoriei și costurile viitoare.
Estimările Biroului pentru Buget al Congresului indică o creștere a raportului datorie/PIB până la aproximativ 150% în 2048. Proiecțiile Trezoreriei americane sunt mai pesimiste și indică atingerea acestui prag chiar din 2040, dacă politicile actuale continuă.
Ce poate face Washingtonul
Administrația americană are două direcții principale pentru stabilizarea finanțelor: creșterea veniturilor prin taxe și reducerea unor cheltuieli publice. Ambele variante sunt însă dificil de aplicat politic.
SUA beneficiază de statutul dolarului de monedă de rezervă internațională, ceea ce îi permite să se finanțeze mai ușor decât multe alte state. Acest avantaj nu elimină însă riscul acumulării unei datorii tot mai mari.
Riscul pentru piețele globale
O eventuală deteriorare rapidă a finanțelor americane nu ar rămâne izolată. Obligațiunile SUA reprezintă un reper pentru piețele financiare internaționale, iar o creștere accentuată a costurilor de finanțare poate influența dobânzile și fluxurile de capital din alte economii.
În acest moment, investitorii nu transmit semnale de panică generalizată, însă evoluția datoriei și a randamentelor obligațiunilor este urmărită atent. O perioadă prelungită de presiuni fiscale ar putea pune probleme atât economiei americane, cât și stabilității financiare globale.