Acuzațiile opoziției pentru Bolojan: „Inflația continuă să crească!”

Opoziția demontează manipulările din jurul guvernului Bolojan. Petrișor Peiu, președintele consiliului național de conducere AUR, a prezentat datele care arată situaia economică gravă în care este acum țara, după 10 luni cu Ilie Bolojan premier.

1. Comparativ cu luna martie a anului precedent, venitul salarial mediu net a crescut cu 4,3%, în vreme ce rata inflației a fost, în aceeași perioadă de aproape 10%. Practic, venitul salarial real a fost 94,9% în luna martie 2026 față de luna martie 2025.

2. Cu peste 5% a scăzut puterea de cumpărare a salariaților din România

3. Institutul de statistică a recalculat evoluția PIB de anul trecut și a corectat datele trimestrului III 2025, ca fiind stagnare (creștere zero), dar a diminuat rezultatul pe trimestrul IV 2025 , către o scădere mai abruptă decât cea inițială , acum fiind -2%

4.Prețurile în energie continuă să crească : cu 54% la electricitate, cu peste 6% la gaze, cu peste 10% la energie termică și au crescut și veniturile salariale (nu salariul, ci veniturile din bonusuri, prime, etc acordate întârziat) - toate acestea vor duce la o „aprindere” a inflației în lunile următoare.