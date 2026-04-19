Anca Alexandrescu: „Sistemul se metamorfozează, dar nu mă sperie! Cine trimite BMW-urile să mă filmeze la coafor?”

Într-un editorial exploziv, Anca Alexandrescu dezvăluie presiunile la care este supusă în viața privată și analizează jocurile de culise din spatele protestelor pentru Marcel Boloș. De la afaceri cu aur și cupru, până la „reziștii” care se dau în gât între ei, jurnalista demontează piesele unui puzzle politic în care unitățile sistemului se ceartă doar de fațadă.

Filaje, BMW-uri și disperarea așa-zișilor suveraniști

Îmi displace profund să vorbesc despre mine, dar tupeul sistemului a ajuns la cote alarmante. S-a ajuns până acolo încât să trimită BMW-uri pe strada mea, să facă fotografii, să mă filmeze la coafor sau la cumpărături. Ce vreți să găsiți? Vă spun eu: nici Coldea n-a reușit să găsească nimic compromițător la adresa mea! Cei care se ocupă cu astfel de regizări sunt așa-ziși suveraniști care nu fac altceva decât să bage bățul prin gard. Ei bine, nu mă speriați. Din contră, mă distrează faptul că mă folosiți ca „studiu de caz”. Înseamnă că ceea ce spun doare, și doare unde trebuie.

Jalea după Boloș și ipocrizia străzii pe mii de euro

Am fost recent la Sinaia. Pustiu. Dar oamenii m-au salutat, semn că românul de rând înțelege ce se întâmplă, spre deosebire de cei care urlă acum prin piețe. E o jale suspectă după Marcel Boloș. Interesant este că cei care ies acum în stradă pentru el sunt aceiași care trăiesc pe mii de euro și care, la Ordonanța 13, îi contestau pe Grindeanu și Dragnea. Acum au devenit fanii lui Boloș doar dintr-un calcul cinic: să nu iasă PSD de la guvernare.

Vor anticipate? Când spuneam noi că aceasta este soluția, se opuneau cu înverșunare. Acum se dau „reziștii” în gât între ei, iar Valeriu Nicolae — care are un limbaj mai rău ca al meu, plin de „marș-uri” — are coșmaruri cu mine. E simplu: unii iau bani doar ca să mă comenteze, în timp ce alții, precum Săftoiu, promovează toate non-valorile sub umbrela serviciului public.

Unitățile sistemului: Aceleași șmenuri liberale sub alte măști

Sistemul nu moare, doar se mută de la o unitate la alta, în funcție de nevoi. Vedem cum se ceartă unitățile SIE între ele, de ochii lumii. Să ne uităm puțin la istorie: Oana Gheorghiu a „murit” de trei ori la Petrotrans, mereu sub guverne liberale și mandatele lui Băsescu sau ale regimului PNL-Popescu la Energie. Liberalii fac șmenuri de când se știu. Iar acum, miza reală pentru care vor să-l sacrifice pe Boloș este o afacere de miliarde cu aur și cupru.

Mă distrează postacii care mă atacă, mulți cu părinți mufați la PSD. Adevărul este că toți sunt la fel — USR, PNL, PSD au făcut parte din aceleași jocuri. Iar acum, s-a instalat teroarea pentru că Simion s-a întâlnit cu Georgescu. M-ați acuzat de trădare, dar cum se face că Simion este naș la un botez în același hotel cu PSD? O coincidență, nu-i așa?

Metamorfoza din 10 august și disperarea de la Bruxelles

Tehnocrații lui Bolojan nu sunt altceva decât oamenii lui Cioloș, reactivați de sistem. Vedem „Solidaritatea” de la Oradea, l-au „înviat” până și pe regretatul Șora pentru a-l aduce la proteste. Dacă îi iei la bani mărunți pe acești mari moraliști, nu știi din ce trăiesc. ONG-uri finanțate dubios, concerte pe bani publici... ne dau lecții de etică fără să-și poată justifica veniturile.

Sistemul care a deturnat data de 10 august se metamorfozează sub ochii noștri. Este același sistem care a orchestrat protestele cu gazele sau Roșia Montană. Problema lor? S-au terminat banii. S-a dus USAID, iar Bruxelles-ul este disperat să-i țină în viață, fiind la ultimele lor licăriri. Jigniți-mă, analizați-mă, faceți-mă studiu de caz! Cu cât vorbiți mai mult despre mine, cu atât sunt mai fericită că demasc această caracatiță care refuză să plece.