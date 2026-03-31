Călin Georgescu, mesaj crucial pentru români la ieșirea din secția de poliție: „Cu actualul guvern, statul român moare. Toată această formă de guvernare lucrează împotriva poporului român”

Sursă: realitatea.net

Călin Georgescu a semnat controlul judiciar, marți, la Buftea. La ieșirea din secția de poliție, președintele interzis de Sistem a transmis un mesaj crucial pentru poporul român: „Prin aceste puține exemple spun următorul lucru: prin acest guvern noi suntem conduși de oameni care nu cred în acest popor, în mod evident nu cred în această țară și nu cred în Dumnezeu. Ei vând ceea ce nu au construit și distrug ceea ce nu înțeleg. Și este foarte clar că, sub această formă, se poate spune astfel: toată această formă de guvernare lucrează împotriva poporului român.”

Călin Georgescu a intrat în biserică pentru a se ruga, așa cum face în fiecare zi de marți, când vine să semneze controlul judiciar.

„Mesajul meu astăzi este următorul: cu actualul guvern, statul român moare. Nu prin lovituri din afară, ci prin trădări dinlăuntru.

Vedeți, alocația pentru un copil al națiunii române este de 292 de lei pe lună. În comparație, alocația pentru un copil ucrainean refugiat, împreună cu familia, este tot de 292 de lei, dar familia primește în plus 3.200 de lei pe lună. Diurna unui parlamentar român este de 700 de lei, adică vorbim de 700 de lei pe zi.

Și, de curând, România – am auzit și noi din presă – s-a împrumutat de 16,8 miliarde de euro la Comisia Europeană pentru proiecte militare. Un împrumut pentru 30 de ani, cu dobândă, din programul SAFE. Este interesant că importanți membri ai coaliției au aflat și ei din presă, iar industria militară din România, cea de apărare, este ignorată.

Prin aceste puține exemple spun următorul lucru: prin acest guvern noi suntem conduși de oameni care nu cred în acest popor, în mod evident nu cred în această țară și nu cred în Dumnezeu. Ei vând ceea ce nu au construit și distrug ceea ce nu înțeleg. Și este foarte clar că, sub această formă, se poate spune astfel: toată această formă de guvernare lucrează împotriva poporului român.

Și noi spunem astăzi: ajunge! Pentru că România nu este de vânzare, poporul român nu este un experiment, iar țara noastră nu este un teren de joacă pentru trădătorii din funcții.

Așadar, vrem un guvern responsabil, care lucrează pentru cetățeni, nu împotriva lor. Vrem o clasă politică loială țării, nu intereselor străine. Și vrem un viitor sigur, unde tinerii construiesc în țara noastră și nu fug.

Ridicăm acest cuvânt din dragoste, nu din ură, din loialitate și nu din nostalgie, pentru că nu suntem supuși nimănui. Suntem oameni liberi și demni, descendenți ai unei istorii mărețe. Suntem un popor viteaz, al unei națiuni care s-a întregit prin sabia lui Mihai Viteazul, iar România este vie prin noi și prin cuvintele Sfântului Mare Voievod Neagoe Basarab, care a spus așa: „Să stăm, fraților, în frica lui Dumnezeu și să nu ne întristăm în luptă.”