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Politica· 1 min citire
Contestația candidaturii Ancăi Alexandrescu a fost respinsă. Decizia judecătorilor este definitivă
Contestația candidaturii Ancăi Alexandrescu a fost respinsă. Decizia judecătorilor este definitivă
Curtea de Apel București a respins, joi, contestația depusă de Aurelian Stoichița, fost membru PSD, împotriva candidaturii Ancăi Alexandrescu. Decizia magistraților este definitivă.
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