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Contestația candidaturii Ancăi Alexandrescu a fost respinsă. Decizia judecătorilor este definitivă

Contestația candidaturii Ancăi Alexandrescu a fost respinsă. Decizia judecătorilor este definitivă

Contestația candidaturii Ancăi Alexandrescu a fost respinsă. Decizia judecătorilor este definitivă

Realitatea de Arad
Scris de Realitatea de Arad Publicat: 20 nov. 2025, 16:16

Curtea de Apel București a respins, joi, contestația depusă de Aurelian Stoichița, fost membru PSD, împotriva candidaturii Ancăi Alexandrescu. Decizia magistraților este definitivă. 

Curtea de Apel București a respins, joi, contestația depusă de Aurelian Stoichița, fost membru PSD, împotriva candidaturii Ancăi Alexandrescu. Decizia magistraților este definitivă. 

”Respinge apelul ca nefondat. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 20.11.2025”, se arată în hotărârea Curții de Apel București postată pe portalul instanțelor de judecată.

Decizia judecătorilor este una definitivă și nu nu poate fi atacată cu recurs.

Astfel, candidatura Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei intră în linie dreaptă, deoarece magistrații nu au găsit nimic în neregulă nici în dosarul de candidatură a jurnalistei și nici în ceea ce privește semnăturile necesare intrării în cursa pentru PMB.

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