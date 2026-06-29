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Politica· 2 min citire
CSAT, convocat în plin război politic. Nicușor Dan discută strategia NATO și misiunile Armatei, la aceeași masă cu premierul demis
Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan a convocat astăzi Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) pentru a stabili strategia României la viitorul Summit NATO de la Ankara. Ședința de importanță strategică se desfășoară însă într-un context politic critic, la masă luând loc un premier demis și un cabinet de miniștri interimari.
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