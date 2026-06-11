Marius Pieleanu: „Alegerile anticipate, singura ieșire din criza politică. Frica lor este că AUR ar putea forma singur Guvernul”

Sursă: realitatea.net

Scandalul dintre PSD și PNL se mută în spațiul public, unde liderii celor două partide își lansează atacuri reciproce inclusiv pe rețelele sociale. În acest context tensionat, sociologul și analistul politic Marius Pieleanu susține că România are nevoie de alegeri anticipate pentru a ieși din actualul blocaj politic. În exclusivitate la Realitatea PLUS, Marius Pieleanu a precizat și că teama principală a partidelor este creșterea AUR în sondaje.

„Riscul major este ca să ne ducem cu acest guvern ilegitim, repet, ilegitim, conform Constituției și a tuturor legilor din România. Abuziv, pentru că nu are ce să caute acolo, da? Tocmai pentru că a fost demis printr-un vot democratic în Parlament. Acest guvern să-l ducem până în toamnă și toată vara, sub umbrela acestei nepăsări, să-i zicem așa, generate de vacanțe, ei să-și facă de cap. Da? Să-și facă de cap. Nu mai reluăm acum toate discuțiile referitoare la seif, la cum s-au împărțit banii, către cine și așa mai departe. Asta-i o altă temă.

Ce nu e în regulă din punct de vedere democratic. Dar, din punctul meu de vedere, este îmbucurător faptul că, din ce în ce mai mulți români, mult mai mulți decât acum două săptămâni, dar și politicieni din varii partide, încep să se gândească foarte serios la această soluție, care, repet, este profund democratică și constituțională.

Alegerile anticipate, chiar dacă nu avem acest exercițiu în ultimii 36 de ani, sunt soluția corectă de a ieși complet din criza politică. Frica politicienilor din, mă rog, cei care sunt la putere până acum câteva zile, săptămâni, este aceea că AUR-ul ar înregistra un scor care să le permită să formeze un guvern monocolor. Eu nu cred asta. Cred însă că va fi pe primul loc AUR-ul...”