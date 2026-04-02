Termen crucial în dosarul lui Călin Georgescu. Președintele interzis de Sistem a ajuns la Curtea de Apel - LIVE TEXT

Sursă: realitatea.net

Termenul din instanță de astăzi pentru Călin Georgescu poate da peste cap întreaga situație juridică! Judecătorii de la Curtea de Apel București convoacă azi un nou termen la cererea procurorilor după decizia fermă de a se exclude de la dosar o serie de declarații și probe obținute nelegal.

Călin Georgescu a intrat în sala de judecată.

UPDATE

Călin Georgescu a ajuns la Curtea de Apel București, întâmpinat de susținători care scandează lozinci precum „Călin Georgescu este președinte”.

ȘTIRE INIȚIALĂ

În acest dosar, liderul suveranist este acuzat pentru complicitate la tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale, alături de alte 20 de persoane printre care și Horațiu Potra.

Potra va fi scos și el din arest și adus sub escortă la sediul instanței.

Conform surselor Realitatea Plus, Parchetul vrea să continue judecata lui Călin Georgescu, dar să păstreze 17 declarații care au fost considerate de instanță ca fiind obținute nelegal.

Potrivit informațiilor pe surse, ar fi o explicație că declarațiile respective nu sunt autoincriminatoare, adică cei care le-au dat nu au spus elemente care să îi pună în dificultate pe mai departe.