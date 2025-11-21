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Valul suveranist a luat amploare în întreaga țară. Marius Lulea (AUR): "Sunt convins că Anca Alexandrescu va câștiga în Capitală"

Valul suveranist a luat amploare în întreaga țară. Marius Lulea (AUR): "Sunt convins că Anca Alexandrescu va câștiga în Capitală"

Valul suveranist a luat amploare în întreaga țară. Marius Lulea (AUR): "Sunt convins că Anca Alexandrescu va câștiga în Capitală"

Realitatea de Arad
Scris de Realitatea de Arad Publicat: 21 nov. 2025, 10:09

Prim-vicepreședintele AUR, Marius Lulea este ferm convins că Anca Alexandrescu și suveraniștii vor câștiga primăria Capitalei

Prim-vicepreședintele AUR, Marius Lulea este ferm convins că Anca Alexandrescu și suveraniștii vor câștiga primăria Capitalei. Într-o intervenție în exclusivitate la REALITATEA PLUS, acesta a vorbit despre nemulțumirile bucureștenilor, dar și despre bătaia de joc a partidelor care au condus până acum orașul. Totodată, Marius Lulea susține că foștii primari au lăsat orașul în paragină.

"Înainte de decembrie de 2024, foarte mulți nu dădeau nicio șansă curentului suveranist din România și sondajele de opinie erau absolut toate manipulate. După care toată lumea s-a prefăcut mirată că cum a ajuns un suveranist să aibă șanse să câștige alegerile prezidențiale. Eu cred că situația este cumva similară, pentru că bucureștenii sunt foarte nemulțumiți de modul în care partidele PSD, PNL, USR au condus Bucureștiul.

Vorbim de la aglomerație, la mizeria de pe străzi, la lipsa spațiilor verzi, incapacitatea lor de a asigura educație de calitate, sănătate de calitate. Toate sunt formale, chiar și acolo unde au spus și unde sunt primării care spun am făcut câte ceva. În realitate, față de ceea ce se putea face, reprezintă prea puțin.

Și eu cred că există o nemulțumire care poate să ofere curentului suveranist o șansă mai mare. Până la urma urmei, românii trebuie și ei să se decidă: continuă sub această formă în București, cu cele trei partide politice, sau aleg o schimbare totală", a declarat Marius Lulea pentru Realitatea PLUS. 

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC
PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR)
Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica

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