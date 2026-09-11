Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: Ce ne răcorește mai bine vara – o băutură caldă sau una rece?

Scris de Catalina Anghel Publicat: 11 sept. 2026, 10:23

În zilele caniculare, instinctul ne îndeamnă să alegem băuturile cu gheață. În ediția Realitatea Medicală, Nicole Păcuraru explică de ce o băutură caldă poate ajuta organismul să se răcorească mai eficient și de ce hidratarea constantă rămâne cea mai importantă regulă pe timp de vară.

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