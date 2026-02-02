Român rănit în centrul Romei, după ce un pin de 120 de ani s-a prăbușit peste pietoni. Alte două persoane, rănite

Român rănit în centrul Romei, după ce un pin de 120 de ani s-a prăbușit peste pietoni

Un incident grav a avut loc duminică după-amiază în centrul Romei, pe celebra stradă Via dei Fori Imperiali, unde un pin vechi de aproximativ 120 de ani s-a prăbușit peste mai mulți trecători.

În urma accidentului, trei persoane au fost rănite: o adolescentă de 17 ani din Italia, un turist român în vârstă de 42 de ani și un bărbat din Bangladesh, în vârstă de 34 de ani. În momentul incidentului, tânăra se afla într-un apel video cu mama sa și a reușit să-i spună: „Mamă, sunt bine. A căzut un copac peste mine”.

Potrivit primelor informații, victimele nu au suferit răni grave. Adolescenta a fost transportată la Spitalul Santo Spirito, unde a fost diagnosticată cu zgârieturi și julituri, fără leziuni la cap.

Românul a fost lovit la nivelul capului și proiectat câțiva metri în urma prăbușirii copacului, fiind dus la Spitalul San Giovanni. Acesta prezintă și o rană abdominală provocată, cel mai probabil, de o creangă ascuțită.

Românul și cetățeanul din Bangladesh au fost prinși între arbore și o balustradă, alături de alte persoane care au scăpat nevătămate.

Imediat după incident, autoritățile au închis circulația pe Via dei Fori Imperiali pentru efectuarea cercetărilor. Este al treilea caz de acest tip înregistrat în ultima lună în capitala Italiei.

Specialiștii susțin că principalul motiv al prăbușirii a fost îmbibarea excesivă a solului, în urma ploilor abundente care au afectat regiunea Lazio de la începutul anului 2026. Solul suprasaturat nu a mai putut susține sistemul radicular al arborelui, deja afectat parțial de lucrări de construcție anterioare.

Deși pinul nu fusese considerat un copac cu risc ridicat, având o coroană bogată și o stare vegetativă bună, autoritățile au decis să accelereze verificările privind siguranța arborilor din oraș.