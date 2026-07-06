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Transfăgărășanul se închide astăzi pe mai multe tronsoane, din cauza a două evenimente

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Arad
Scris de Realitatea de Arad Publicat: 6 iul. 2026, 08:28

Traficul rutier se va închide astăzi, 6 iulie, pe mai multe tronsoane ale DN 7C – Transfăgărășan, pentru desfășurarea a două evenimente: „Turul Ciclist al Sibiului” și o ședință privată foto-video cu autoturisme. Polițiștii rutieri recomandă șoferilor să evite deplasarea pe acest drum și să respecte semnalizările temporare montate în zonă.

Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a anunțat programul complet al restricțiilor pentru data de 6 iulie 2026:

  • 07:30 – 18:00: Tunelul Bâlea Lac (DN 7C, km 115+926 – 116+808), în ambele sensuri

  • 08:00 – 13:30: zona Cabanei Bâlea Lac (DN 7C, km 117 – 130)

  • 09:00 – 13:30: segmentul dintre Cabana Vama Cucului (km 141) și Cabana Bâlea Cascadă (km 130)

  • 12:45 – 16:15: tronsonul dintre intersecția DN 7C cu DJ 105P (km 147+785) și Bâlea Lac (km 116+800)

  • 13:30 – 18:00: segmentul dintre Cabana Vama Cucului (km 141) și Bâlea Lac (km 116+800)

„Având în vedere amploarea restricțiilor de trafic instituite pe parcursul zilei de 6 iulie, precum și desfășurarea succesivă a celor două evenimente, recomandăm conducătorilor auto să evite deplasarea pe DN 7C Transfăgărășan și respectarea semnalizărilor de circulație montate temporar la fața locului, precum și indicațiile polițiștilor rutieri, prezenți la fața locului pentru dirijarea traficului”, precizează sursa citată.

Autoritățile recomandă șoferilor care doresc să ajungă în zona Transfăgărășanului să își planifice traseul alternativ pentru luni, 6 iulie, având în vedere amploarea și succesiunea restricțiilor impuse pe parcursul zilei.

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