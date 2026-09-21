Vreme mai rece de astăzi. COD GALBEN de vânt puternic

Meteorologii anunță și ploi în mai multe zone ale țării.
Vremea se răcește ușor în mai multe regiuni ale țării, iar meteorologii ANM au emis o avertizare cod galben de vânt puternic, valabilă până luni seară, la ora 21:00.
Potrivit prognozei, temperaturile vor scădea față de zilele precedente, în special în nordul și centrul țării. În sud și sud-est, valorile termice se vor menține însă ridicate pentru această perioadă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 30 de grade Celsius, iar minimele se vor situa între 3 și 15 grade.
Vântul va sufla cu intensificări în Oltenia, centrul și sudul Moldovei, Munții Banatului și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali. Rafalele pot ajunge la 50-70 de kilometri pe oră, iar la altitudini de peste 1.700 de metri pot atinge 80-90 de kilometri pe oră.
Meteorologii anunță și ploi în mai multe zone ale țării, în timp ce cerul va fi variabil sau mai mult noros, în funcție de regiune.
În București, vremea va fi în general mohorâtă, cu o temperatură maximă de 26 de grade și o minimă de 13 grade. Nu sunt prognozate ploi.
La Constanța, temperaturile vor ajunge la 29 de grade, în timp ce în Brașov sunt așteptate cel mult 20 de grade și posibil precipitații spre seară. În Cluj-Napoca, maxima va fi de 18 grade, iar la Iași de 19 grade.
La Craiova, temperaturile pot urca până la 29 de grade, în timp ce în Oradea sunt prognozate 21 de grade Celsius. În Focșani, maxima zilei va ajunge la 24 de grade, iar după-amiaza sunt posibile ploi.