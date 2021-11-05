AUR PENTRU ROMÂNIA! Performanță incredibilă pentru sportul autohton

Laris Borș este noul campion european de tineret la judo, după ce a luat aurul la competiția de la Budapesta

Rezultat uriaș pentru sportul românesc. Laris Borș este noul campion european de tineret la judo, după ce a luat aurul la competiția de la Budapesta.

”AUUUUURRRRR! LARIS BORȘ , campion european de tineret la Budapesta!Mare victorie pentru judo și sportul românesc, încă o certitudine pentru Olimpiada de la Paris!Un băiat modest, dârz și precis, dotat cu o tehnică de luptă de excepție. A trecut acum doi ani peste marele necaz al pierderii tatălui, dar a avut tăria să se recupereze rapid în familia judo-ului românesc.Bravo Laris, felicitări antrenorilor!HAI ROMÂNIA!”, a scris Cozmin Gușă pe pagina sa de Facebook.