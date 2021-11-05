Advertising
Sport· 1 min citire
AUR PENTRU ROMÂNIA! Performanță incredibilă pentru sportul autohton
5 nov. 2021, 20:25
AUR PENTRU ROMÂNIA! Performanță incredibilă pentru sportul autohton
Articol scris de Scris de Realitatea de Arad
Laris Borș este noul campion european de tineret la judo, după ce a luat aurul la competiția de la Budapesta
Rezultat uriaș pentru sportul românesc. Laris Borș este noul campion european de tineret la judo, după ce a luat aurul la competiția de la Budapesta.
”AUUUUURRRRR! LARIS BORȘ , campion european de tineret la Budapesta!Mare victorie pentru judo și sportul românesc, încă o certitudine pentru Olimpiada de la Paris!Un băiat modest, dârz și precis, dotat cu o tehnică de luptă de excepție. A trecut acum doi ani peste marele necaz al pierderii tatălui, dar a avut tăria să se recupereze rapid în familia judo-ului românesc.Bravo Laris, felicitări antrenorilor!HAI ROMÂNIA!”, a scris Cozmin Gușă pe pagina sa de Facebook.
Citește și:
- 16:40 - Chivu și-a ales prioritatea! Inter pregătește o ofertă uriașă de 45 de milioane de euro pentru transferul verii
- 14:41 - Scandal înainte de Cupa Mondială! Iranul acuză SUA pentru numărul mic de bilete primite
- 20:16 - Christian Eriksen a luat o decizie după noul incident care a șocat lumea fotbalului: „Mă concentrez pe familie și recuperare”
- 14:49 - MM Stoica a explodat după ce FCSB a ratat două transferuri importante: „Nu aruncăm cu banii!” Ce sume uriașe au cerut cluburile
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Arad și pe Google News