Sport· 1 min citire

AUR PENTRU ROMÂNIA! Performanță incredibilă pentru sportul autohton

5 nov. 2021, 20:25
AUR PENTRU ROMÂNIA! Performanță incredibilă pentru sportul autohton

AUR PENTRU ROMÂNIA! Performanță incredibilă pentru sportul autohton

Realitatea de AradArticol scris de Realitatea de Arad

Laris Borș este noul campion european de tineret la judo, după ce a luat aurul la competiția de la Budapesta

Rezultat uriaș pentru sportul românesc. Laris Borș este noul campion european de tineret la judo, după ce a luat aurul la competiția de la Budapesta.

”AUUUUURRRRR! LARIS BORȘ , campion european de tineret la Budapesta!Mare victorie pentru judo și sportul românesc, încă o certitudine pentru Olimpiada de la Paris!Un băiat modest, dârz și precis, dotat cu o tehnică de luptă de excepție. A trecut acum doi ani peste marele necaz al pierderii tatălui, dar a avut tăria să se recupereze rapid în familia judo-ului românesc.Bravo Laris, felicitări antrenorilor!HAI ROMÂNIA!”, a scris Cozmin Gușă pe pagina sa de Facebook.

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