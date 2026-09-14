Sorana Cîrstea urcă pe locul 15 WTA, cea mai bună clasare din carieră. Rîbakina este noul lider mondial

Sorana Cîrstea a urcat pe locul 15 în clasamentul WTA, după actualizarea făcută luni, 14 septembrie, în urma US Open 2026.
Românca, în vârstă de 36 de ani și aflată în ultimul an al carierei, a avansat două poziții și a atins astfel cea mai bună clasare din carieră, cu 2.464 de puncte.
Cîrstea, în premieră în Top 15
Parcursul de la US Open i-a adus Soranei Cîrstea un nou record personal. Sportiva a ajuns până în optimile turneului de la New York, unde a fost eliminată de Jessica Pegula, locul 3 mondial.
Chiar dacă nu a mers mai departe în competiție, rezultatele de la Flushing Meadows i-au permis să urce de pe poziția a 17-a până pe 15 în ierarhia mondială. Este cea mai înaltă poziție ocupată vreodată de Cîrstea în clasamentul WTA.
Rîbakina a devenit lider mondial
Clasamentul feminin are și un nou număr 1. Elena Rîbakina a preluat poziția de lider după ce a câștigat US Open 2026.
Jucătoarea din Kazahstan are 9.901 puncte și este urmată de Aryna Sabalenka, cu 7.875 de puncte. Jessica Pegula completează podiumul, cu 7.265 de puncte.
Pe locurile următoare se află Coco Gauff, cu 7.244 de puncte, și Mirra Andreeva, cu 5.743 de puncte.
Alte două românce în clasamentul WTA
Jaqueline Cristian a coborât 11 poziții și se află acum pe locul 55, cu 1.051 de puncte. Gabriela Ruse ocupă poziția 65, după o coborâre de un loc, și are 991 de puncte.
Pentru Cîrstea, noul record vine într-un sezon special. Sportiva a anunțat că 2026 este ultimul său an în circuitul profesionist, iar clasarea pe locul 15 reprezintă cel mai bun rezultat din cariera sa în ierarhia mondială.
Urmează lupta pentru finalul de sezon
Performanța de la US Open îi oferă româncei și o poziție mai bună în cursa pentru Turneul Campioanelor. Cîrstea mai are în program competiții importante în perioada următoare, inclusiv turneele WTA 1000 de la Beijing și Wuhan.
Pentru moment, însă, locul 15 WTA reprezintă borna cea mai importantă atinsă de Sorana Cîrstea în cei peste 20 de ani de carieră.