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UTA se desparte, oficial, de Marius Tomozei

UTA se desparte, oficial, de Marius Tomozei

UTA se desparte, oficial, de Marius Tomozei

Realitatea de Arad
Scris de Realitatea de Arad Publicat: 26 dec. 2021, 20:30

El se pregătește de trei luni alături de echipa de juniori mari a UTA-ei, după ce a fost exclus din lot

Prim-divizionara de fotbal UTA lucrează în această perioadă la formarea lotului pentru sezonul de primăvară. Una dintre plecările certe din această iarnă e cea a fundașului lateral Marius Tomozei.

El se pregătește de trei luni alături de echipa de juniori mari a UTA-ei, după ce a fost exclus din lot de antrenorul Laszlo Balint ca urmare a eșecului de la Filiași, din Cupa României.

Potrivit sportarad.ro, CS Mioveni e echipa cea mai interesată de Tomozei, unul dintre jucătorii cu care antrenorul argeșenilor, Alexandru Pelici, a lucrat la mai multe echipe. De asemenea, Dinamo e și ea interesată de serviciile fotbalistului în vârstă de 31 de ani.

Sursa: Realitatea de Arad

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