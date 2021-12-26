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Sport· 1 min citire
UTA se desparte, oficial, de Marius Tomozei
UTA se desparte, oficial, de Marius Tomozei
El se pregătește de trei luni alături de echipa de juniori mari a UTA-ei, după ce a fost exclus din lot
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