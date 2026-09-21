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Sport· 2 min citire
Volei masculin: Performanță remarcabilă - România este în sferturile Campionatului European
Foto: Federația Română de Volei
Publicat21 sept. 2026, 08:08
Sursărealitatea.net
Tricolorii reuşesc astfel să egalizeze performanța de la ediția precedentă a turneului final.
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