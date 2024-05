TU DECIZI. Dosar de candidat. Constantin Toma, edilul Buzăului care a luat orașul pe persoană fizică: „Îl am de la o mătușă”

Astăzi la rubrica „Tu decizi! Dosar de candidat” discutăm despre Constantin Toma, primarul din Buzău care a adunat zeci de dosare penale și a luat orașul în nume propriu. În vară, candidează pentru un nou mandat din partea PSD. Dacă merită sau nu votul tău, tu decizi după ce urmărești analiza care urmează.

Constantin Toma este candidatul PSD pentru un nou mandat de edil al Buzăului.

Este cercetat de parchetul lui Kovesi pentru frauda cu fonduri europene pentru constructia unor strazi din Buzău, iar tribunalul Dambovita il cerceteaza pentru evaziune fiscala si spalare de bani – mai exact ar fi vorba despre o suma de 29 de milioane de euro.

De altfel, a avut o pozitie controversata in scandalul pragului de dezincriminare a evaziunii fiscale cand a spus că pragul de 9.000 de lei este „aproape ridicol” de mic, mai ales că este unul fix.

Despre dosarele sale spunea ca: „Am ajuns la zece dosare penale şi o plângere la Agenția Națională de Integritate. Sunt folosit de țap ispășitor pentru toate infracțiunile și ilegalitățile pe care le-am comis – atât eu, cât și PSD Buzău – acum 10, 15 ani, de parcă eu mai țin minte tot ce s-a întâmplat în acest timp. Printre cele mai aberante acuzații care mi se aduc, se numără și aceea că am omis să trec datoriile și Buzăul în declarația de avere, cu toate că eu am subliniat de foarte multe ori că Buzăul îl am de la o mătușă…” și le-a cerut șefilor Poliției și Parchetului din Buzău să cerceteze „cu mai multă atenţie” plângerile penale făcute împotriva sa.

A fost surprins cu mașina de serviciu si soferul personal la negocierile pt rotativa guvernamentala care s-au purtat la Vila Lac – a fost de altfel singurul care nu a venit cu masina personala.

A fost executat silit de banci dupa ce a fost acuzat că a vandut mai multe terenuri forestiere companii controlate de el însuși sau de apropiații săi, cu sume semnificativ mai mici decât valorile inițiale.

Si averea sa este una foarte controversată. Daca in urma cu mai multi ani se lăuda ca este milionar si aparea in topuri ale bogatilor din tara, odata ce a ajuns primar averea pare sa se fi evaporat, pentru ca in afara de actiunile in valoare de circa 2,4 milioane de lei, pe numele sau nu mai are decat doua terenuri.

Averea lui Constantin Toma

-indemnizație în valoare de 13.930 de lei lunar

-acțiuni în valoare totală de 2.426.192 de lei

-două terenuri

Sursa: declarație de avere

