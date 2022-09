Călin Bibarț: Azi am făcut un prim pas esențial pentru a obține finanțarea necesară retehnologizării CET H. Suntem optimiști. Sunt bani în PNRR, pentru așa ceva, pe de altă parte nu sunt foarte multe solicitări. Doar noi și Constanța am reușit să finalizăm documentația necesară, într-un timp atât de scurt. Termenul de depunere al cererilor de finanțare este 15 septembrie, după care vom afla ce sumă ne revine din total. Sperăm că un procent cât mai mare, astfel încât să nu fim nevoiți să cofinanțăm cu sume mari. Este un pas mare în implementare pentru a obține o sursă de energie cât mai ieftină, respectiv să reușim să producem și să vindem curent, care înseamnă câștig financiar și în subsidiar să avem apă caldă pe care am obține-o la un preț mult mai mic.