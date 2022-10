Vizitele civililor în Cetatea Aradului nu sunt permise, aceasta fiind unitate militară. Pentru o zi, interesanta locație și-a deschis porțile pentru toți cei care au vrut să admire frumusețea impunătoare a locului.

În plus, sub atenta supraveghere a militarilor din cadrul Batalionului 191 Infanterie colonel „Radu Golescu” din cetatea Aradului, cei care au dorit au putut manevra tehnică și echipamente militare sau chiar s-au putut imbrăca in militari.

Totul a avut loc in cadrul acțiunilor premergătoare Zilei Armatei României, care este sărbătorită in data de 25 octombrie

De mai mulți ani de zile, primăria din Arad poartă discuții cu Guvernul pentru a trece cetatea in circuitul civil și turistic.

Sursa: Realitatea de Arad