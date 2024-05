Vremea extremelor: România, lovită de furtuni cu grindină

Ploile continuă și astăzi în țara noastră, însă vor fi și regiuni unde temperaturile vor urca la 30 de grade Celsius.

Va ploua și astăzi torențial în cele mai multe zone din țară. Meteorologii spun că aversele vor fi însoțite de vânt, fulgere, dar și de căderi de grindină. În plus, vremea se răcește treptat în această săptămână, iar temperaturile maxime vor înregistra, în general, între 13 și 21 de grade.

„Astazi ne asteptam la un grad mai mare de instabilitate atmosferica, insa nu din primele ore, va fi in accentuare la pranz. In jumatatea nordica a tării si in zona subcarpatica din sud, vor fi ploi, posibil torentiale, descarcari electrice, caderi de grindina, iar in intervale scurte de timp, pe arii rastranse, cantitatile de apa vor depasi chiar si 30 l/mp.

Se va instala o masa usor mai rece, dar trebuie sa tinem cont ca racirea vine dupa temperaturile ridicate. Azi vom avea maxime intre 20 si 28 de grade Celsius.

Pe masura ce vremea se raceste, saptamana aceasta vom ajunge in mare parte din tara la maxime intre 13 si 21 grade Celsius”, a spus, intr-o interventie la Realitatea PLUS, meteorologul Oana Păduraru.