Cu toate că oficial ediția din acest an a Zilelor Aradului s-a încheiat, odată cu concertul Filarmonicii arădene și a Irinei Baianț din fața Palatului Administrativ, organizatorii au hotărât ca unul dintre evenimentele incluse în programul ediției din acest an a Zilelor Aradului să continue inclusiv săptămâna aceasta. Este vorba despre Picnic Festival, evenimentul culinar din Parcul Mihai Eminescu, care s-a bucurat de un aflux mare de vizitatori pe toată durata sărbătorii orașului. Cifrele ne spun însă că nu a fost singurul eveniment pe gustul arădenilor.

Călin Bibarț: „Am luat ca reper anii anteriori pandemiei, când la Zilele Aradului am avut o prezență între 40 și 50.000 de participanți. Sunt fericit că am reușit să facem evenimente frumoase, pe placul arădenilor care au venit în număr mare. Fără îndoială că cei doi ani de restricții impuse de pandemie și-au pus amprenta pe comportamentul lor, care iată azi trăiesc mult mai intens aceste momente și participă în număr mare la ele. Satisfacția este cu atât mai mare cu cât cu un buget sub jumătatea edițiilor organizate înainte de pandemie am reușit să organizăm evenimente deosebite, apelând foarte mult la sponsori cărora le mulțumesc public că au fost alături de comunitate, că s-au implicat financiar sau sub o formă sau alta. Au fost evenimente frumoase de care ne vom aminti cu plăcere și ca întotdeaauna atunci când încheiem un eveniment, facem bilanțul și ne gândim la următoarele. „