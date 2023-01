Consiliul Județean își propune să schimbe și… aerul din Muzeu, din sălile unde nu s-au mai făcut lucrări majore de renovare și modernizare de peste o jumătate de secol.

Consiliul Județean are în lucru un proiect de aprox. 2,5 milioane de euro pentru modernizarea spațiilor din Palatul Cultural, unde funcționează Complexul Muzeal Arad. Așa cum se întâmplă și în cazul altor proiecte consistente, instituția va căuta cu prioritate surse de finanțare europeană pentru Muzeu, ca efortul financiar al Consiliului Județean să nu fie atât de mare.

Muzeul este instituția emblematică a culturii arădene și ocupă jumătate din clădirea Palatului Cultural. Pe lângă toate celelalte proiecte prin care vom dezvolta secții muzeale noi, în diferite puncte din municipiu și județ, căutăm acum sursă de finanțare, din fonduri europene sau naționale, ca toate spațiile din Palatul Cultural care sunt folosite de Muzeu să fie modernizate.

„De aprox. 50 de ani aici nu s-a mai făcut o asemenea lucrare. Noi avem curajul să o începem, să căutăm banii necesari și să schimbăm aerul din muzeu, un aer care astăzi încă mai amintește de expozițiile permanente organizate aici înaintea Revoluției. Muzeul are nevoie de o respirație nouă și la asta am început noi să lucrăm, cu atât mai mult cu cât, după reexpunerea tripticului Feszty, noi am creat aici un reper cultural internațional”, precizează reprezentanții CJ Arad.

