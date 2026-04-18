Iranul redeschide spațiul aerian după șapte săptămâni de blocaj
Iranul a anunţat sâmbătă redeschiderea parţială a spaţiului său aerian, care a fost închis în ultimele şapte săptămâni din cauza războiului cu Statele Unite şi Israel.
Totodată, va permite trecerea zborurilor internaţionale prin partea de est a ţării.
"Spaţiul aerian al ţării şi mai multe aeroporturi au fost redeschise începând de astăzi, ora 7:00, ora locală (3:30 GMT)," a relatat Autoritatea Aviaţiei Civile Iraniene, potrivit agenţiei de ştiri Tasnim.
Agenţia a indicat că operaţiunile vor fi reluate treptat şi că zborurilor internaţionale li se permite să tranziteze spaţiul aerian iranian pe rutele situate în estul ţării.
Potrivit Autorităţii Aviaţiei Civile, redeschiderea a fost decisă după o evaluare a condiţiilor de securitate efectuată de comitetul de coordonare civil-militar.
De asemenea, autoritatea a menţionat că reluarea completă a operaţiunilor va depinde de pregătirea tehnică şi operaţională a sectoarelor civil şi militar responsabile de gestionarea aeroporturilor.
Spaţiul aerian iranian a fost închis după începerea campaniei de bombardamente israeliano-americane pe 28 februarie, care a continuat timp de 39 de zile consecutive înainte de intrarea în vigoare a unui armistiţiu de două săptămâni pe 8 aprilie. Acest armistiţiu expiră miercurea viitoare.
Conform site-ului de urmărire a aeronavelor FlightRadar24, cu puţin timp înainte de ora 07:00 GMT, nicio aeronavă nu zbura încă deasupra Iranului.
