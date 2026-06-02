Sorana Cîrstea, declarații emoționante după Roland Garros: „Rămân recunoscătoare tenisului”

Sorana Cîrstea a vorbit despre viitorul său imediat după eliminarea din sferturile de finală de la Roland Garros, confirmând că decizia privind retragerea din tenisul profesionist rămâne neschimbată.

Jucătoarea din România a precizat că intenționează să își încheie cariera la finalul sezonului, subliniind totodată că va rămâne implicată în lumea tenisului și după retragere.

„Cred că a fost un turneu foarte bun și un sezon solid pe zgură. Semifinală la Roma, sferturi la Roland Garros. Nimic nu s-a schimbat, mă voi retrage la finalul sezonului. Astăzi jocul a fost mai lent, iar adversara a evoluat foarte bine. Nivelul meu a scăzut”, a declarat Sorana Cîrstea.

Sportiva a vorbit și despre parcursul său îndelungat în circuitul WTA, afirmând că este mândră de cariera sa și de evoluția avută de-a lungul anilor, atât ca jucătoare, cât și ca persoană.

„Sunt mândră de longevitatea mea în WTA. Nu m-am gândit niciodată că voi avea o carieră atât de lungă. Am evoluat mult, mai ales în acest sezon. Sunt recunoscătoare pentru tot ce mi-a oferit tenisul”, a adăugat ea.

Cîrstea a mai spus că intenționează să rămână aproape de sport, inclusiv prin participarea la evenimente caritabile, și a rememorat cu emoție momentele importante trăite la Roland Garros, competiție pe care o consideră specială, alături de ediția din 2009.